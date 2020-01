Khalass Rfm Du Mardi 28 Janvier 2020 Avec Mamadou Mouhamed Ndiaye, Ndoye Bane Et Aba No Stress

Dans l’émission Khalass du mardi 28 janvier 2020 Mamadou Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur l’histoire d’une jeune fille âgée de 27 ans qui s’est mariée à un Viel homme âgé de 70 ans.

Le Problème en n’est qu’ils arrivent difficilement à vivre leur idylle et cela pour diverses raisons. D’abord il y a la différence d’âge qui est un souci parmi tant d’autres.

La jeune fille qui raconte les faits souligne que c’est elle qui s’occupe non seulement des taches ménagères mais aussi c’est elle qui s’occupe de toute la maison en payant le loyer et la dépense quotidienne.

Son mari quant à lui atteint d’impuissance sexuelle n’arrive pas à s’occuper de ses taches conjugales ni même à prendre soin de sa femme. Cette dernière lance un appel afin qu’on puisse l’aider à sortir de ce mariage.

D'après la femme qui raconte, son mari était instituteur et un jour son mari lui a dit qu'il allait se rendre à un séminaire et c'est depuis ce jour qu'elle n'a plus eu de ses nouvelles alors qu'elle était enceinte.

Aujourd’hui la femme s’est remariée et l’enfant qu’elle portée dans le ventre est agé de 25 ans.La femme s’est présentée dans l’émission khalass pour lancer un appel espérant de retrouver le père de son enfant.