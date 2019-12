Khalass Rfm Du Lundi 23 Decembre 2019 Avec Mamadou Mouhamed Ndiaye Ndoye Bane Et Aba No Stress

Dans l’émission khalass du Lundi 23 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur La liste des femmes victimes de violences conjugales qui ne cesse de s’allonger.

En effet cette fois ci c’est tombé sur la une jeune dame du nom de Diarra Cissé, âgée de 22 ans,elle a été poignardée par son ex époux.

Les faits se sont déroulés au village de Ndiakhène, dans la commune de Médina Sabakh. La victime a rendu l’âme au cours de son évacuation au centre de santé de Nioro. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack pour les besoins d’une autopsie. Quant à son ex mari, il est entre les mains de la gendarmerie.