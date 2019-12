Khalass Rfm du Jeudi 19 Decembre 2019 avec Mamadou Mouhamed Ndiaye Ndoye Bane et Aba no Stress

Dans l’émission khalass du Jeudi 19 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur une histoire rocambolesque qui s’est passée à thies.C’est un sieur du nom de Ba qui vient raconter histoire.

En effet il s’agit de la femme de son neveu du nom de Salla Ba qui a été enlevée par un homme du nom de Ibrahima Diallo.Et plus grave il semblerait que son ravisseur serait marié avec elle.Car il a envoyé à Aliou Sow,qui est le mari légitime de la femme des photos et des vidéos dans lesquelles on voit clairement la femme en toute intimité avec son ravisseur.

Determiné à retrouver sa femme,le mari a porté plainte à la gendarmerie et d’apres les premières enquetes la femme se trouverait à kolda avec son soit disant mari.Sa famille tres inquiéte pense qu’elle a été envoutée par son ravisseur au point de ne plus etre consciente de ses agissements.Ainsi ses proches sont venus dans l’emission Khalass pour faire un appel afin que les autorités compétentes leur aide à retrouver sa femme de son neveu.



Dans l’émission khalass du Jeudi 19 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur une histoire plus ironique que dramatique.Il s’agit d’une fille qui est venue au sein de l’emission Khalass pour passer un appel à tous les hommes mariés à une seule femme d’en chercher une autre pour pouvoir ainsi reduire le nombre de femme celibataire au Sénégal.



D’apres la jeune femme les hommes devraient les aider à sortir de leur statut de célibataire et elles doivent meme etre pretes à donner la dot pour le mariage.