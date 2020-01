Khalass Rfm Avec Mouhamed Ndiaye Ndoye Banne Abba No Stress Du 27 Janvier 2020

Dans l’émission Khalass Rfm du Lundi 27 Janvier 2020, Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba no stress, Reviennent sur l’histoire d’une jeune fille qui a été exclu de son établissement scolaire pour défaut de paiement. La cause en est que ses parents son dans une phase de processus de divorce et ainsi elle en subit les dommages collatéraux. Ainsi l’équipe de khaliss sollicite le soutien des bonnes volontés pour que l’enfant puisse reprendre ses cours normalement.

Dans l’émission Khalass Rfm du Lundi 27 Janvier 2020, Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba no stress, reviennent sur l’histoire de l’institution de Crédit qui avait été accusée d’arnaque par bon nombre de gens.

Aujourd’hui la dite institution s’est présentée dans l’émission Khalass pour faire la réplique et faire son mea culpa face aux accusations.