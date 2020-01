Khalass Rfm Avec Mouhamed Ndiaye, Ndoye Banne, Abba No Stress Du 22 Janvier 2020

Dans l’émission Khalass du Mercredi 22 janvier 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba no Stress reviennent sur une l’histoire conjugale opposant un couple de jeune sénégalais divorcé et qui vit dans une situation de grande hostilité entre eux.

Racontant leur début le mari dit connaitre la femme par le biais d’un ami en France qui était en relation avec elle et ils se sont le courant est vite passé entre eux et quelques mois plus tard ils se sont mariés.

Apres plusieurs année de mariage dans lequel le couple vivait dans le bonheur, ce qui se justifiait d’ailleurs par la naissance de leur deux enfants, les choses commencèrent à changer entre eux, les disputes infernales avaient pris place plutôt que les douces paroles d’amours puis s’en suivit le divorce. Et depuis lors le jeune couple est à couteaux tirés

Le jeune couple s’est présenté dans l’émission khalass et chacun a essayé de justifier et d’expliquer ses faits et gestes.