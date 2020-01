KHALASS Mamadou M Ndiaye et Ndoye Bane ABBA NO STRESS du 21 Janvier 2020

Dans l’émission Khalass Rfm du Mardi 21 janvier 2020 Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur l’histoire d’un homme du Dame Sarr résident en Europe depuis tout petit car adopté par des européens, est rentré au bercail pour essayer de trouver sa famille et plus particulièrement son frère du nom de Coudounass.Pour retrouver sa famille il est venu dans l’émission pour donner des informations par rapport à son frère dans l’espoir de pouvoir le retrouver.

Fort heureusement, ses efforts n’ont pas resté en vain car il a pu retrouver son frère a travers l’émission Khalass et Actuellement ils vivent ensemble en France.

En moment ils essayent de retrouver leur mère qu’ils n’ont pas vu depuis tout petit, et d’après leurs information leur mère ne jouissait plus de toutes ses facultés intellectuelles.

Et quant à leur Père, il les a rejetés et abandonnés, ce qu’ils trouvent irresponsable de sa part. Mais toutefois il se réjouit d’avoir retrouvé son frère car c’était sa principale préoccupation