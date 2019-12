KHALASS DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 AVEC MAMADOU MOUHAMED NDIAYE Ndoye bane et Aba No stress

Dans l’émission khalass du Mardi 17 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur la mort d’un talibé à Louga.En effet d’apres les témoignages,Les habitants du quartier Serigne Bara dans la commune de Louga sont tous sous le choc. En effet, un talibé âgé de 11 ans a été tué par un véhicule. Le drame s’est produit ce lundi après-midi près de la piste latéritique. Selon notre le témoin, il s’agit d’un véhicule qui s’était enlisé dans le sable. Le chauffeur a fait appel à un groupe de talibés qui jouaient à coté pour lui prêter main forte.

Après plusieurs tentatives de faire avancer le véhicule sans succès, le chauffeur a essayé de faire marche-arrière et malheureusement il a heurté un des talibés qui était derrière le véhicule. Alertés par les cris des autres talibés, le chauffeur descend et procède à l’évacuation de l’enfant à l’hôpital régionale. Malheureusement, le talibé a finalement succombé à ses blessures. La police a arrêté le chauffeur du véhicule pour les besoins de l’enquête.

Dans l’émission khalass du Mardi 17 Décembre 2019,Mamadou Mouhamed Ndiaye,Ndoye Bane et Abba No Stress reviennent sur la mort d’un des assaillants de la boutique EDK de Saint Louis.

En effet,Le khalife général de Mpal,a précisé que le Isma Sow (22 ans), du nom d’un des assaillants, tué lors de l’attaque à main armée à la station, n’habite pas dans sa localité.Très remonté, il jure que ce dernier « ne sera enterré dans aucun des cimetières de Mpal ».

Le marabout informe, dans une déclaration, relayée par l’emission khalass que le jeune habite dans les environs mais pas à Mpal.

