Khadim Samb de La Fondation Thiès Solidarité honoré par le mouvement Thies Ca Kanam

La cérémonie de remise de prix honorifiques, organisée le mouvement « Kajoor ca kanam » aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, a connu cette année un relief particulier.

En effet, si à Thiès le sentiment que tous les habitants ont en partage, est celui d’appartenance à la cité du rail avec une vive fierté, les actes de développement ne suivent que rarement.

La Fondation Thiès Solidarité qui se démène avec ou sans moyens pour mener à bien et poursuivre ses activités sociales fait ici exception à la règle.

Un maire sensible aux actions sociales. Le maire Talla Sylla serait il aussi de ceux qui bougent ? En tout cas, très sensible à l’engagement des membres de Thiès Solidarité et conscient de ses responsabilités, il vient de leur remettre une somme de 500 000frs en guise d’appui.

le Président Khadim Samb qui fait partie des lauréats, très touché, n’a eu qu’un mot pour lui et tous les autres : « Merci !!!