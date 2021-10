KEUR MBAYE FALL: un volontaire humanitaire Français accusé de viols répétitifs sur mineurs

L’affaire fait grand bruit à Keur Mbaye Fall. Selon le Journal Libération, un ressortissant français, volontaire au centre de l’Adtp « Éléments terres » est accusé de viols répétitifs sur des mineurs. Il a été dénoncé par ses collègues qui ont précisé qu’il achetait le silence de ses victimes âgées entre 11 et 14 ans avec de l’argent.

Volontaire au Sénégal dans le cadre du projet ’’voyage humanitaire’’, Brice Theret a violé et filmé nu des garçons et filles âgés entre 11 et 14 ans, à Keur Mbaye Fall. D’après Libération, il a été arrêté à son retour en France. Une commission rogatoire est, en ce moment, au Sénégal, pour entendre les victimes présumées.

Le plus grave dans cette affaire, rapporte la source, lorsque les enfants ont commencé à parler, la directrice d’un centre de l’Association humanitaire pour les enfants défavorisés et talibés (Adtp’Elemen’terres), une sénégalaise a convoqué le mis en cause présumé qui a reconnu les faits. Mais, elle n’a pas saisi la justice pour protéger l’image de son centre.

La Procureure Emmanuel Bochenek Puren a ouvert une information judiciaire qui a abouti à la mise en examen et à la détention de Brice Theret pour agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, corruption de mineurs, viol sur mineurs et pédopornographie sur mineurs par personne ayant autorité. Il remettait de l’argent à ses victimes pour acheter leur silence.

Pour l’heure, la directrice du centre a été relâchée après audition à la Brigade de protection des mineurs.