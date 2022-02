Pendant près de trois ans, D. Sidibé, qui se disait gendarme, a escroqué des hommes d’affaires guinéens établis à Keur Massar Nord. C’est lors de la première vague de Covid-19 que Sidibé, agent de sécurité professionnel, a commencé ses activités criminelles. Il a accusé les Guinéens d’avoir violé l’état d’urgence lors de la pandémie de Covid-19, selon Les Echos. Sous les ordres du commandant de la brigade de gendarmerie de Keur Massar, Sidibé, portant une ceinture, un fusil et une paire de menottes autour de la taille, a extorqué de l’argent à des hommes d’affaires.

Il a attiré plusieurs commerçants sur son conseil de chasse en leur retirant 38 000 à 150 000 francs CFA. Malheureusement pour lui, la victime a fini par découvrir son manège. Démasquez-le et il sera arrêté, puis lynché, et remis à la vraie gendarmerie. Le faussaire ont été remis au parquet pour usurpation de charge publique et extorsion de fonds.