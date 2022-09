Deux frères sont morts électrocutés à Keur Massar, plus précisément au quartier Darou Salam de Dakar. Selon le journal, les « Echos », Sada Diatta, étudiant en master 2, âgé de 36 ans et son petit frère Noah âgé de 31 ans, alors qu’ils essayaient de pomper les eaux chez eux. Selon les révélations faites par la même source, ils ont été retrouvés dans leur chambre inondée où une motopompe était installée pour évacuer les eaux pluviales. L’un des corps portait des traces de brûlure tandis que le second a été retrouvé, sans vie, allongé sur un lit. Un fil électrique serait la cause principale de ce drame.

Seneweb