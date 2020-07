Kendall et Kylie Jenner accusées de ne plus payer leurs employés au Bangladesh depuis le coronavirus

Nouvelle polémique pour les sœurs Jenner. Depuis la pandémie de coronavirus et le ralentissement des ventes, le groupe qui s’occupe de leur marque de vêtements aurait cessé de rémunérer leurs employés au Bangladesh.

La crise du coronavirus a affecté de nombreuses entreprises de prêt-à-porter. Kendall + Kylie, la marque des sœurs de Kim Kardashian, n’a pas échappé aux conséquences de cette crise. Les ventes ont considérablement baissé ces derniers mois. Récemment, les deux jeunes femmes ont été accusées de ne plus rémunérer leurs employés au Bangladesh. Ces accusations ont été portées par le compte Instagram Diet Prada qui s’intéresse au milieu de la mode et le site web de mode éthique ReMake.

Les sœurs réagissent Via un communiqué de presse publié sur le compte Instagram de leur marque, les sœurs ont réagi et nié ces dénonciations. “Nous souhaitons réagir à la rumeur malheureuse et fausse selon laquelle la marque Kendall + Kylie appartient au groupe Global Brands Group et a cessé de payer les employés d’ateliers au Bangladesh à cause du Covid-19. C’est faux. La marque Kendall + Kylie appartient à 3072451 Canada Inc., pas à Global Brands Group. La marque a travaillé avec CAA-GBC (la division de licence d’exploitation de CAA, Creative Artists Agency, une des agences de management de stars les plus influentes de la planète, n.d.l.r.) dans un cadre de vente et développement, mais nous n’avons actuellement aucune relation avec GBC.”

“Nous savons que c’est une période difficile pour l’industrie de la mode et les employés du textile dans l’ensemble, et nous continuons à soutenir tous nos partenaires qui travaillent dans les ateliers qui fabriquent nos produits. Nous fabriquons dans le monde entier et n’avons reçu aucune plainte des usines qui produisent nos articles”, peut-on lire en conclusion du communiqué.