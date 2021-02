Selon les témoignages recueillis sur place, cela s’est passé dans la nuit du 15 au 16 février 2021, vers 2 heures du matin.

Pour des enseignants de l’école élémentaire de Kelle interrogés, comme pour madame Fatou Ndiaye Sow trouvée sur place, le sentiment suivant est unanimement partagé : « nous sommes tous peinés, mais surtout fatigués des agressions multiples dont nous sommes victimes à Kelle. »

Expliquant qu’en fait « les malfrats étaient à la recherche d’un commerçant, qu’ils voulaient dépouiller », c’est le problème de l’insécurité à Kelle qui est considéré comme source du mal.

Que s’est-il passé ? « Les voleurs ont forcé des portes, obligé d’autres à ouvrir, pris de l’argent et des effets aux enseignants. Deux d’entre eux ont été physiquement agressés : Monsieur Thiam a reçu deux coups de machettes sur la tête, et monsieur Babou des coups de gourdins. »

Ce que les populations réclament maintenant, c’est l’installation d’une brigade de gendarmerie, car la plus proche est à Ngaye, et pour les enseignants, des logements plus sécurisés et loin des cibles potentielles semblent nécessaires.