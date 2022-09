Les dépouilles de Doura Diallo et de son bébé ont été rendues à leurs proches. Ces derniers ont finalement procédé à l’inhumation ce matin. Mais, l’enquête suit son cours pour situer les responsabilités dans ce drame. Pour rappel, Doura Diallo est la femme décédée en couche au centre de centre de santé de Kédougou. Ce qui a conduit à l’arrestation et le placement en garde à vue du Gynéchologue, de l’anesthésiste et de l’infirmier incriminés.

Igfm