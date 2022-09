Après le réquisitoire introductif du Procureur de Baye Thiam, le juge d’instruction a inculpé et placé sous contrôle judiciaire les trois mis en cause dans l’affaire Doura Diallo, ces derniers qui étaient en garde à vue à la gendarmerie ont été déférés au parquet ce lundi.

Le juge d’instruction a pris le contrepied du parquet qui avait requis le mandat de dépôt.

En effet, les trois agents de santé, arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la mort en couches de Doura Diallo et de son bébé au centre de santé de Kédougou, ont été libérés.

En clair, ils sont désormais placés sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, le procureur Baye Thiam avait requis l’ouverture d’une information judiciaire de même, il avait sollicité du magistrat instructeur qu’il place sous mandat de dépôt les trois mis en cause à savoir: le gynécologue, l’infirmier et l’anesthésiste, le magistrat instructeur a pensé qu’ils avaient des garanties de représentation en justice et que leur incarcération n’est pas nécessaire; il a pris la décision de les placer sous contrôle judiciaire.

Cette décision va sûrement calmer la tension chez les blouses blanches notamment le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) qui a décrété 48 heures de grève, à partir de ce lundi, dans toutes les structures sanitaires du Sénégal.