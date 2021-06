Kawré Tambédou: plusieurs semaines sans eau, les populations pointent du doigt la société Aquatech

Les populations de kawré Tambédou localité sise dans la commune de Baba Garage ne veulent plus entendre parler de la société Aquatech . Elles pointent d’un doigt accusateur cette dernière qui d’aprés elle a saboté leur forage causant un énorme manque d’eau de plusieurs semaines qui a impacté dans les travaux champêtres et les fermes.

À l’origine de leur colère noire; leur forage qui est d’une faible énergie, tombe souvent en panne, pour régler le problème elles disent avoir versé 13 millions à Aquatech pour régler le problème.

Non seulement Rien n’a été fait par la dite société ; pis la veille de la korité, alors que tout le monde était au marché et s’adonnait aux préparatifs de la fête, des agents de Aquatech sont venus prendre des piéces du forage ce qui a causé cette énorme panne de plusieurs semaines.

Poussés jusqu’au bout , ils promettent de lutter bec et ongles pour récupérer leur forage, et demandent à l’Etat du Sénégal d’intervenir pour régler le problème entre elles et la société Aquatech une bonne fois pour toute.