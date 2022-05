Les habitants de la commune de Mbeuleukhé dans le département de Linguère sont attristées par la fin tragique des coépouses, Ndeye Dié Sy et Ndiegue Sy. Elles ont perdu la vie dans un accident survenu vendredi au cœur de Kaolack. L’un des véhicules du convoi qui transportait une nouvelle mariée venant de Mbeuleukhé s’est renversé et la dame Ndeye Dié Sy est décédée surtout le coup tandis que sa coépouse qui s’en est sortie avec des blessures très graves est finalement passée de vie à trépas à l’hôpital régional de kaolack. Elles étaient parties dans la capitale du Saloum aux fins d’assister au mariage de leur nièce. Ndeye Dié Sy a été inhumée hier à Mbeuleukhé et la dépouille de l’autre victime est attendue ce soir dans la cité religieuse.

seneweb