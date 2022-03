Suite au drame qui s’est produit à Ocass (commune de Kaolack), une enquête a été ouverte par les limiers.

Et d’après les informations recueillies, le boutiquier et son assistant ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat d’arrondissement de Ndorong.

D’après notre source, le gérant de la boutique gardait par devers lui une arme à feu sans permis. La détention illégale d’arme pourrait aussi corser cette affaire en terme de délit initial.

Pour rappel, la jeune fille a été tuée accidentellement par un jeune garçon du même âge avec qui il jouait, ce dernier a appuyé sur la gâchette sans savoir que l’arme était chargé.