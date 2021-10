Kalilou Koulibaly confronté au racisme « Vous parlez de singes ?

Le défenseur sénégalais de Naples a de nouveau été confronté au racisme en Italie. Il voulait défier son provocateur. Le beau match entre Florence et Naples a été incertain jusqu’à la dernière seconde, mais il a été gâché par un autre incident raciste, qui a malheureusement affecté le monde du football.

Cette fois, l’insulte vicieuse était dirigée contre Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa et Victor Osimhen. Surtout Osimhen, il répondra verbalement. Mais la honte ne s’arrête pas là : après avoir répondu à la question d’un journaliste sur la nécessité d’un speaker, au niveau du tunnel menant aux vestiaires, Coulibaly a entendu l’insulte à son encontre depuis les tribunes, et les gens ont été obligés de réagir et d’y faire face.

Ces provocateurs. Les Sénégalais sont certainement fatigués d’être attaqués par ceux qui n’ont pas de bonnes valeurs civiques. « Vous parlez de singes ? Venez me le dire en personne », dit-il aux coquins. thiesinfo