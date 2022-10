Kalidou Koulibaly demande aux pays africains qui participent à la Coupe du monde d’être plus ambitieux quand il s’agit de fixer leur objectif. Selon lui, ils doivent viser loin. « Nous considérons que dépasser la phase de groupes est une bonne chose, mais nous devrions nous fixer des objectifs plus élevés. Je ne pense pas que l’équipe de France ou l’équipe d’Angleterre soient satisfaites de passer par les phases de groupes. Elles veulent aller plus loin », a-t-il confié sur BBC Sport Africa.

De son avis, ces nations doivent avoir le même état d’esprit. « C’est ce que j’essaie d’apporter au Sénégal. Je pense qu’il est temps qu’un pays africain livre et remporte la Coupe du monde, car nous sommes un continent très talentueux. Nous avons de grands joueurs », a-t-il expliqué. Le défenseur de Chelsea pensent que les nations africaines manquent d’estime de soi et de conscience qu’elles peuvent vraiment gagner une Coupe du monde. Koulibaly disputera sa deuxième Coupe du Monde de sa carrière avec le Sénégal qui est logé dans le groupe A en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et de l’Equateur.

Senego