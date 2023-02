Kaddu Magg : Le marabout Mamadou Ba appelle à soigner la maladie des écarts de langage et de l’animosité au Sénégal.

Le Groupe Kaddu Magg, une organisation dirigée par Mamadou Ba Marabout, a tenu un point de presse ce mercredi 15 février 2023 à Pout, au Sénégal. L’objectif de cette rencontre était d’adresser le peuple sénégalais sur un problème qui gangrène actuellement la société sénégalaise, à savoir les écarts de langage, les calomnies, l’éclatement de la cellule familiale, le climat d’animosité, l’adversité revancharde.

Mamadou Ba Marabout, en tant que leader de cette organisation, a qualifié ces fléaux de maladie qui affecte la langue, l’oreille et le comportement des Sénégalais. Il a dénoncé certaines pratiques de marabouts praticiens qui trompent les populations et les égarent.

Selon Mamadou Ba Marabout, il ne peut pas soigner cette maladie tout seul, en tant que marabout. Il a donc lancé un appel à tous les Sénégalais pour prendre leur responsabilité et travailler ensemble pour soigner cette maladie. Il a encouragé les jeunes à suivre la voie de la droiture et à adhérer à la philosophie de Kaddu Magg, qui prône la paix, l’unité et la solidarité entre les Sénégalais.

Dans ce cadre, Mamadou Ba Marabout a lancé ses cartes de membres Kaddu Magg partout au Sénégal. Les personnes intéressées peuvent ainsi rejoindre cette organisation pour participer à la construction d’un Sénégal plus uni et plus fort.

Il est important de souligner que ce message de Mamadou Ba Marabout est crucial pour le Sénégal, un pays qui a toujours été reconnu pour son hospitalité, sa solidarité et sa paix. Il est temps de prendre des mesures pour corriger les écarts de langage, les calomnies et les autres comportements qui sapent la paix et l’harmonie dans la société sénégalaise.

Partager : Tweet



WhatsApp