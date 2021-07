Justice: le verdict est tombé pour les danseurs de wally Seck

Les temps ne sont pas rose au raamdan music groupe pendant que wally B. Seck subit un Lynchage sur les réseaux sociaux, ses danseurs qui ont maille avec la justice sont condamnés.

Ameth Thiou et Amady Badiane ont été condamnés, ce mardi, à 1 an dont 1 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le parquet avait requis 2 ans dont 6 mois ferme lors du procès. Les deux danseurs étaient visés pour outrage public aux bonnes mœurs et acte impudique après leur « bouche à bouche » lors du concert du faramareen au grand Théâtre.