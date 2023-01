Jumelage entre le CEF de Thiès et celui de Douala : une initiative pour renforcer les liens académiques et professionnel

Le jumelage entre le CEF de Thiès et celui de Douala est un événement majeur qui renforce les liens entre les deux centres d’employabilité et offre de nouvelles opportunités pour les étudiants. La cérémonie de jumelage, qui a eu lieu hier à l’ISEP de Thiès sous l’égide du recteur de l’AIF Agence Universitaire de la Francophonie Professeur FLIM Khalbous, a vu l’officialisation de leur engagement à travailler ensemble pour promouvoir l’éducation et l’employabilité en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale.

L’Organisation d’un jumelage entre le CEF (Centre d’employabilité francophone) de Thiès et celui de Douala célébré à l’ISEP de Thies ce 24 Janvier 2023 a suscité un grand intérêt dans les milieux universitaires. Les deux Centres d’employabilité ont travaillé ensemble pour établir des liens étroits, avec l’aide de M. Fadel Niang, qui a joué un rôle clé dans la création de ces liens fraternels.

Ce jumelage vise à renforcer les liens entre les deux centres d’employabilité et à favoriser les échanges académiques et professionnels. Les étudiants pourront bénéficier de programmes d’échange et d’accompagnement professionnels, ainsi que de l’accès à des ressources pédagogiques supplémentaires.

La cérémonie de jumelage a eu lieu hier à l’ISEP de Thiès, en présence de nombreux invités, notamment les Directrices Régionales de l’Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale , le Directeur de l’enseignement Supérieur, le Recteur de l’Université de Douala et le Directeur de l’ISEP M. Mohamed Fadel Niang.

Cette initiative est un exemple de la volonté des deux centres de promouvoir l’éducation et l’employabilité en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Elle contribuera à améliorer les opportunités d’avenir pour les étudiants et à renforcer les liens entre les deux régions.

