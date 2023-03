Le 26 mars 2023, Juge Deme, ancien membre de la magistrature sénégalaise, a tenu un point de presse à Thiès pour aborder l’indépendance de la justice, l’actualité judiciaire et les enjeux politiques du Sénégal. Cet événement coïncide avec le cinquième anniversaire de sa démission de la magistrature pour dénoncer l’instrumentalisation de la justice par l’exécutif.

Deme souligne que la situation de la justice ne s’est guère améliorée depuis sa démission. Il estime que la responsabilité incombe principalement au président de la République et à la hiérarchie judiciaire. Selon lui, la justice est toujours contestée et même discréditée. L’actualité judiciaire montre un usage excessif du pouvoir pénal et de la détention dans certaines affaires à connotation politique, renforçant le sentiment de dépendance de la justice au pouvoir judiciaire.

L’ancien magistrat insiste sur l’importance d’une justice indépendante pour garantir la liberté, l’équité, la démocratie et la paix sociale. Il appelle les citoyens à se mobiliser pour l’indépendance de la justice, en particulier à l’approche des élections présidentielles. Les réformes doivent être une priorité, et les états généraux de la justice doivent réunir tous les corps judiciaires et les forces vives de la nation.

En ce qui concerne l’actualité politique et sociale, Deme déplore la crise profonde traversée par le système politique et social du Sénégal. La violence d’État, les confrontations physiques et verbales règnent actuellement dans le champ politique. L’ancien juge appelle à la responsabilité de tous, et en particulier de la jeunesse, pour adopter des moyens de lutte non violents.

Enfin, Deme affirme qu’une troisième candidature du président Macky Sall en 2024 serait inacceptable, illégitime et moralement inadmissible. Il rappelle que l’esprit de la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à deux et invite toutes les forces vives de la nation à se dresser contre une tentative de troisième mandat. Il conclut en rappelant l’importance des conclusions des Assises nationales pour opérer les réformes nécessaires au Sénégal.

