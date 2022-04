Thiés célèbre ce 20 mars 2022, la journée nationale du talibé, sur l’initiative de Kajoor Janxeen, en collaboration avec les maîtres coraniques et le Comité départemental de protection de l’enfant ( CDPE ), en présence des services compétents qui travaillent sur la question de la protection de l’enfant.

Cette journée a été marquée par une randonnée pédestre organisée dans les alentours de la place de France avec la participation des talibés issus des différents écoles coraniques de la ville. A cet effet, les maîtres coraniques et les partenaires ont listé les difficultés sur les conditions d’apprentissage et d’accompagnement pour le bien être de ces enfants dans les écoles coraniques.

En plus, la question de la prise en charge de ces derniers, leurs inscriptions à l’état civil, l’amélioration de leur santé, entre autres doléances qui ont soulevées devant les autorités administratives. Cette journée a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur la cause des enfants talibés et interpeller le gouvernement du Sénégal sur la situation cruciale dans laquelle ils se trouvent.