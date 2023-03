Journée Mondiale du Théâtre à Thiès : Une célébration de l’art et de la culture au Centre Culturel

Le 27 mars 2023, le Centre Culturel de Thiès a accueilli une journée spéciale pour célébrer la Journée Mondiale du Théâtre. Cette journée a rassemblé des experts du théâtre, des acteurs, des représentants du centre culturel et le président de Arcot Thies, Jules Dramé. Le directeur du centre culturel, Sidy Makhtar Mbaye, a également participé à cette journée pour discuter de l’importance de l’art et du théâtre dans la société sénégalaise.

Lors de cette journée, les participants ont souligné l’importance de l’art et du théâtre pour la culture sénégalaise et ont débattu de l’impact des téléfilms sur la jeunesse. Jules Dramé président de Arcots a expliqué que l’art et le théâtre étaient différents des téléfilms qui sévissent et qui font du mal à la jeunesse du Sénégal. Samba Ndiaye , représentant du Conseil Départemental a salué l’évolution du théatre vers les Téléfilms.

Les experts du théâtre ont également partagé leurs expériences et leur passion pour cet art, soulignant que le théâtre peut aider à transmettre des messages importants à la société et à encourager la réflexion critique. Ils ont également mis en avant l’importance du Centre Culturel de Thiès dans la promotion de l’art et du théâtre dans la région. le Maire de Thiès Est a promis d’accompagner la Culture.

En fin de journée, les participants ont assisté à une série de spectacles de théâtre mettant en vedette des acteurs locaux talentueux. Ces spectacles ont démontré la richesse et la diversité de l’art et du théâtre au Sénégal, et ont été accueillis avec enthousiasme par le public présent.

En somme, cette journée a été un rappel de l’importance de l’art et du théâtre dans la société sénégalaise et de la nécessité de soutenir les artistes locaux. Le Centre Culturel de Thiès a joué un rôle crucial dans la promotion de l’art et du théâtre dans la région, et cette journée a été une occasion de célébrer cet engagement et de rappeler que le théâtre peut être un outil puissant pour la réflexion critique et la promotion du changement social.

#JournéeMondialeduThéâtre #Thiès #CentreCulturel #ArcotThies #Sénégal #art #culture #théâtre #réflexioncritique #développementpersonnel #spectacles

