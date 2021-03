Journée mondiale de l’eau sous le théme « valoriser l’eau »

La journée mondiale du liquide précieux est célébrée à ce jour sous la diligence de Serigne Mbaye Thiam ministre de l’eau et de l’assainissement.

Cette journée lançe le compte à rebours pour le forum mondial de l’eau prévu du 21 au 26 Mars 2022 à Dakar.

Si ce n’était pas la maladie du coronavirus, le Forum mondial de l’eau se tiendrait ce lundi, 22 mars 2021. Mais, il a été reporté jusqu’en mars 2022 à cause de la pandémie. Ce forum mondial, le plus grand évènement au monde pour traiter des questions de l’eau, regroupe tous les acteurs du monde.

Ce sera la première fois que cet événement exceptionnel va être organisé en Afrique Subsaharienne, plus précisément au Sénégal.

A en croire Abdoulaye Séne, sécrétaire éxécutif du 9e forum mondial de l’eau , le choix porté sur le Sénégal pour cet événement d’une telle envergure n’est point anodin.

En effet, Selon lui, le Sénégal est réputé pour son engagement, ses performances dans le domaine de l’eau. Le Sénégal est le premier pays au monde à avoir organisé un débat, aux Nations Unies, en novembre 2016, à l’occasion de sa présidence du Conseil, un débat sur Eau, Paix et Sécurité. Nous sommes l’un des rares pays à accueillir deux sièges de deux organisations d’eau partagée. L’OMVS et l’OMVG. Et le Sénégal a dégagé une somme de volonté, d’engagement, d’efforts pour en faire les organisations les plus exemplaires en termes de solidité politique malgré les soubresauts entre les Etats », a expliqué M. Sène.

Toutefois, la réalité en est que , malgrés tous ces efforts consentis , une partie de la population sénégalaise notamment celles qui vivent dans les zones rurales reculées, ce liquide précieux demeure une denrée rare.

Des difficultés que sûrement les acteurs de l’eau vont solutionner durant ce forum prévu à cet effet.

De haute personnalités sont attendus pour l’événement en question et parmi elles, le pape François, Abdoulaye SÉNE a affirmé que les discussions sont trés avancées pour sa venue à Dakar en Mars 2022.