Journée du Livre et du Droit d’Auteur à l’INEFJA de Thiès : Promouvoir l’Inclusion et l’Égalité d’Accès à la Culture pour les Élèves en Situation de Handicap Visuel

La célébration de la Journée du Livre et du Droit d’Auteur à l’INEFJA de Thiès revêt une importance particulière pour les élèves et les membres de la communauté. Elle offre l’occasion de mettre en lumière les enjeux auxquels sont confrontés les élèves en situation de handicap visuel, notamment en matière d’accès aux ouvrages et au savoir.

En outre, cette journée souligne l’importance de la coopération entre les différents acteurs du monde éducatif, du secteur culturel et des organisations internationales pour favoriser l’inclusion et l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et à la culture pour tous. Le partenariat avec l’Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI) et la mise en œuvre du traité de Marrakech, qui facilite l’accès aux œuvres publiées pour les personnes aveugles, malvoyantes ou ayant d’autres difficultés à accéder au texte imprimé, témoignent de la volonté de construire un système éducatif sénégalais inclusif et respectueux des droits de tous les apprenants.

Le ministre de la Culture Alioune Sow et les autres invités présents lors de cette journée ont salué les efforts de l’INEFJA de Thiès et ont réaffirmé leur soutien à l’établissement dans la poursuite de sa mission d’éducation et d’accompagnement des élèves en situation de handicap visuel. Cette célébration a également été l’occasion de rappeler l’importance de la littérature et des œuvres artistiques dans la formation des jeunes générations et la construction d’une société solidaire, éclairée et progressiste.

