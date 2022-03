Le responsable politique de l’Apr, Ousseynou Diouf, a célébré la journée du 8 mars avec ses militantes et sympathisantes, hier , dans la capitale du rail.

La journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars chaque année, est une occasion privilégiée pour valoriser la participation des femmes dans les instances de décision et surtout au processus du développement économique et social du Sénégal. Hier , le responsable politique de l’Apr, Ousseynou Diouf a honoré les femmes de la capitale du rail.

Saissant l’occasion, Ousseynou Diouf qui est un exemple achevé d’un leader foncièrement ancré dans le développement, a offert cette opportunité aux femmes thiessoises de poser le débat relatif à la participation politique des femmes dans cette ville riche en histoire. Parlant de l’autonomisation des femmes, Ousseynou Diouf a salué la détermination des braves femmes de Thiès qui gèrent convenablement les foyers pour le bien être de leurs enfants.

Sur ce, il a tracé une voie très claire pour mettre ses militantes et sympathisantes sur les rampes de l’émergence. » Appuyer les femmes dans des projets de développement est une grande opportunité. Elles assurent nos foyers avec beaucoup de responsabilités pour une fammille prospère » , a – t – il souligné. Sur cette occasion, Ousseynou Diouf a promis de les mettre sur les rails de l’émergence. » Nous allons élaborer des projets et faire des évaluations avec beaucoup plus d’aide, d ‘encadrement pour s’orienter nos engagements jusqu’ au 8 mars 2023 « , a annoncé Ousseynou Diouf. En plus , ce leader de l’espoir et du consensus a tenu à rappeler que » L’objectif sera de montrer que nos femmes peuvent booster l’économie du Sénégal » , rassure – t – il .

Ainsi , les dames de fer comme Dieynaba Diallo , Mame Yacine Soumaré, Maty Ndiaye Diene ont magnifié à l’unanimité la démarche de leur leader Ousseynou Diouf qui a mis les bouchées doubles pour les honorer. Au cours de la cérémonie, les pionnières de lutte pour l’émancipation de la femme ont souligné des points saillants tels que le respect des règles financières pour booster la formation qualifiante qui est la base de l’autonomisation des femmes dans la pratique d’activités économiques, la notion Femme – Développement, les acquis sur la loi de la parité, entre autres.