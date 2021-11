Journée des forces armées : «Tenir compte des menaces de plus en plus diffusés et s’adapter » (Macky Sall)

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé ce lundi 08 octobre 2021, la journée des forces armées.

« Tenir compte des menaces de plus en plus diffusées et s’adapter », tels sont les mots du président Macky Sall, chef suprême des armées dès l’ouverture de la cérémonie. A cette occasion, l’autorité a salué la contribution des forces de défense et de sécurité à la résilience nationale.

Par ailleurs, cette cérémonie symbolique a été marquée par le baptême des promotions de l’école militaire de santé et de l’Enoa. L’École a été rebaptisée au nom du médecin général de Brigade Amadou Lamine Diagne, pionnier de la médecine militaire et Ibrahima Diedhiou, homme de défis et de courage.

Des parrains qui pour le président, méritent d’être rappelés aux élèves officiers grâce aux obligations pour le service remarquable rendu à la société et lié à leur serment.

Au-delà d’une mission qui consiste à assurer la défense nationale, la sécurité et l’intégrité du territoire, les forces armées sénégalaises participent au respect des alliances, traités et accords internationaux.