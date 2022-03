A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme de ce mois de mars , la plateforme nationale des femmes « Deug Moo Woor – Tekki Sa Biir Ngokh », a organisé ce jeudi 24 mars une journée de promotion des produits du terroir sous le thème : « L’ égalité des chances dans le secteur agricole pour une nutrition saine et durable ».

En effet, les femmes productrices et transformatrices ont plaidé pour l’accès au foncier et la valorisation de ce produit qui est généralement cultivé sur des terres légères, sableuses ou caillouteuses et très prisé aux plans national et international. Selon les productrices, il est une denrée très appréciée au plan culinaire et diététique.

L’événement s’est tenu au Centre d’Etude Régional pour l’amélioration de l’Adaptation à la Sécheresse ( CERAAS) de Thiés , en présence des autorités du ministère de la Femme du Genre et de la Protection des Enfants, des responsables de la filière fonio, entre autres.