Journée de la médecine traditionnelle célébrée aujourd’hui

Le 31 août a été retenu comme journée de la médecine traditionnelle. L’édition de cette année a été consacrée aux progrès accomplis au cours des 20 dernières années.

Une occasion pour donner plus d’importance à la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux.

«La médecine traditionnelle est utilisée, depuis des siècles, pour améliorer le bien-être des populations et elle continue de jouer un rôle essentiel dans les soins de santé. Elle tire sa quintessence de la riche et exceptionnelle biodiversité de plantes aromatiques et médicinales que recèle l’Afrique. La médecine traditionnelle est aussi une industrie prometteuse que les pays africains peuvent exploiter plus et exporter à l’international», a fait savoir, dans un message reçu, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) pour l’Afrique.