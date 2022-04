L’ établissement Daara Al Ikhlass, dans le cadre de ses activités citoyennes et de solidarité au mois de ramadan, a organisé une journée de consultation médicale gratuite au profil des talibés de cette structure islamique et des populations environnantes. Cette activité sanitaire et de distribution de médicaments s’est déroulée ce Samedi 9 avril 2022 au Poste de Santé de Mbour 2.

Pour le compte de la 4ème édition, les agents sanitaires ont diagnostiqué des pathologies chez les adultes et les enfants. Parmi les maladies il y a: « Des hypertensions artérielles, les constipation chez les adultes, les infections buccales, les infections pulmonaires chez les enfants, le cancer du col de l’utérus et les IST au niveau des femmes », a relevé Docteur Massaer Touré Pharmacien d’officine au Parcelles Assainies de Thiès.

Les responsables dudit établissement ont pu bénéficier l’appui des délégués médicaux du quartier, des médecins, pharmaciens à travers leur semaine de partage et d’action sociale.