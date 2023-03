Journée de consultation gratuite organisée par le responsable politique du BBY Bara Diakhaté à Cité Lamy.

Le responsable politique du BBY Bara Diakhaté a organisé une journée de consultation gratuite à Cité Lamy, en collaboration avec l’association Hôpital Chez Vous. Cette activité sociale a permis aux populations de cette zone populaire de rencontrer des médecins spécialistes pour des diagnostics et des traitements gratuits.

Dans son discours, le Ministre Pape Amadou Ndiaye a souligné l’importance de la proximité avec les populations et de l’utilité de travailler pour son quartier. Il a également encouragé les jeunes à s’impliquer dans la politique et à être généreux envers leur communauté. Il a salué l’association Hôpital Chez Vous pour son engagement et sa générosité envers les populations.

Le responsable politique Bara Diakhaté a expliqué que cette journée de consultation gratuite était un moyen de matérialiser la vision du président Macky Sall, qui souhaite rapprocher les soins de qualité des populations. Il a également mentionné d’autres activités sociales menées dans le quartier, notamment la formation et le financement des femmes.

L’association Hôpital Chez Vous, qui regroupe des médecins de différentes spécialités, a expliqué que leur objectif est de déplacer l’hôpital auprès des populations, en particulier celles qui ont des difficultés à accéder aux soins de santé. Ils ont souligné l’importance de rendre service à la société sénégalaise dans toutes ses facettes, de la pédiatrie à la gériatrie.

Cette journée de consultation gratuite a été un succès, avec la présence de nombreux patients et l’absence de cas graves. Le responsable politique a annoncé la création d’un comité de suivi pour accompagner les populations du quartier dans leur suivi médical, en allant jusqu’à l’hôpital si nécessaire.

