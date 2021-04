Nous avons appris qu’un journaliste qui exerce à Thies, utilise le nom de Thiesinfo pour appâter certaines autorités et citoyens de la ville pour décrocher interview ou pour proposer un Publi reportage. En plus de ces agissements indignes d’un “Journaliste”, cet homme réclame des sommes d’argent au nom de la structure. En Outre, Nous précisons que Thies info ne rend visite à aucun Homme Politique si ce n’est dans le cadre du Travail et ne participe jamais, comme membre ou sympathisant à une activité et ou pour soutenir un homme politique.

Nous portons à l’attention de la population que ce journaliste ne fait pas partie de l’équipe de Thiesinfo. La Rédaction de votre site favori avertit avoir déposé une plainte auprès des autorités compétentes pour parer à toute éventualité et mettre fin aux agissements d’un individu qui tente en même temps de ternir l’image du Groupe.

Pour vérifier que votre interlocuteur est bien de Thiesinfo , Veuillez Appeler au 775312579.

Le Directeur