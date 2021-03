Lors des manifestations atroces qui se sont déroulées dans toutes les régions du Sénégal, provoquées par la colère des jeunes, ces derniers ont brulé et saccagé des biens appartenant à l’état ou à la France.

A Thiès, la remarque a été unanime: Même s’il y a eu quelques pneus brulés ça et là, les jeunes de la capitale du rail, pourtant connus pour leur témérité ont gardé toute leur sérénité, même si la capitale du rail a vécu les affres du couvre feu au même titre que Dakar.

Selon le Pdt du Mouvement And Souxali Sénégal, le Président doit déchiffrer ce message fort qui n’est que l’aboutissement du travail mené les par les responsables Politique et notamment le travail abattu par le mouvement And Souxali Sénégal qui figure parmi les plus dynamiques.

A cet effet son Pdt M Habib Niang qui rencontrait les jeunes du quartier Diakhao de conclure que le Pdt Macky Sall doit désormais réserver une confiance particulière à la jeunesse Thiessoise ” qui mérite même une récompense”.