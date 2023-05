Jeeba illumine l’esplanade du Grand Théâtre avec un concert inoubliable

L’artiste de l’année 2023 à Thiès conquiert le cœur des mélomanes de la capitale

Le 6 mai 2023 restera gravé dans les mémoires des amoureux de la musique sénégalaise. Alors que certains sceptiques pensaient que le concert de Wally à Pikine ferait de l’ombre à celui de Jeeba, quelle ne fut pas leur surprise ! Le public a bel et bien répondu présent à l’appel de leur idole, Jeeba, démontrant ainsi que la scène musicale est suffisamment riche et diversifiée pour que les deux événements puissent coexister.

L’esplanade du Grand Théâtre de Dakar a été le théâtre d’un véritable spectacle grandiose, où Jeeba, artiste de l’année 2023 à Thiès, a su confirmer son talent et son charisme. Le public, venu en masse, n’a pas été déçu par la prestation de l’artiste, qui a offert un show à la hauteur de leurs attentes.

La soirée a été rythmée par des chorégraphies époustouflantes, une orchestration magistrale et des mélodies entraînantes. Les fans ont eu l’occasion de revisiter le répertoire riche et varié de Jeeba, dont la voix mélodieuse a su envoûter l’audience. Les invités de marque, tels que Badiane et Serigne Ngagne, venus spécialement de Thiès, ont également contribué à rehausser l’éclat de l’événement.

Ce concert grand format a offert une ambiance d’enfer aux spectateurs, qui ont pu profiter d’une soirée de musique de qualité supérieure. Les médias locaux, dont Thiesinfo, ont suivi de près cette prestation remarquable, témoignant de l’importance de l’événement dans le paysage culturel sénégalais.

