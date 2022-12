Jeeba, Icône de l’artiste de l’année 2022 à Thiès

Jeeba, comme le note Wikipédia Jeeba ou Jeeba Abdn de son vrai nom Djibril Ba, né à Thiès, est un auteur-compositeur-interprète et chanteur sénégalais1. Il développe une musique qu’il appelle « Jolofbeats » (rythmes sénégalais), de l’afro-trap brassant sonorités données par les tambours sabars, pop, RnB/Soul ou encore neo soul. En cette année 2022, Jeeba a signé sa consécration avec la sortie de Lamou Saff https://youtu.be/wlTE2bKBuQk et récemment Alajee.

Jeeba est un exemple pour tous les jeunes Thiessois qui s’activent dans tous les domaines. Il a su se hisser au plus haut niveau grâce à son talent et son sens de l’initiative. En effet, il ne s’agit pas de se morfondre dans son Coin à accuser les autorités locales , mais d’utiliser son intelligence et son talent pour aller à la conquête du monde. Parti de rien, Grâce à sa voix mélodieuse, Jeeba représente dignement la ville de Thiès sur tous les grands plateau du monde à travers sa musique.

Partager : Tweet



WhatsApp