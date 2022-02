Jean-Claude Van Damme a du pain sur la planche on peut le dire! Après avoir découvert qu’il jouera prochainement le rôle du Premier ministre belge dans une série, on apprend aujourd’hui que l’acteur apparaîtra dans un nouveau long métrage. Dans une interview accordée au site américain Deadline, JCVD ​​a annoncé qu’un nouveau film d’action est en préparation.

Dans ce film, baptisé “What’s My Name”, Jean-Claude Van Damme jouera son propre rôle. Plongé dans le coma suite à un grave accident de voiture, il se réveille amnésique. À travers une série de combats contre des adversaires emblématiques de sa carrière, il entame une quête de sa propre identité et du sens de sa vie, jusqu’à un ultime combat.

« J’avais envie de revoir ma carrière, en commençant par le film Bloodsport, où j’ai commencé à devenir célèbre », a expliqué JCVD ​​à Deadline. « Nous allons apporter de vrais éléments de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je viens de Belgique et j’ai fait tout le chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué et je suis de retour. Après la première, je marchais dans la rue et boum Une voiture m’a percuté parce que j’étais ivre. Quand je me suis réveillé de l’accident, je ne connaissais plus mon nom et personne ne m’a reconnu ».

Le personnage de Van Damme devra affronter un grand nombre des adversaires à l’écran qui ont fait de lui une star. Il s’agira probablement de Dolph Lundgren (Universal Soldier), de Tong Po (Michel Qissi) (Kickboxeur) et de Bolo Yeung (Double Impact).



L’heure de la retraite

Une fois qu’il en aura terminé avec ce film, Jean-Claude Van Damme compte prendre sa retraite. “J’annule tout pour me remettre en forme, et après ce film, j’ai acheté un petit bateau. Pas un gros bateau – ce n’est pas pour moi – mais je veux faire le tour du monde, et me détendre. J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans”. Après “What’s My Name”, je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite”, a conclu l’acteur.