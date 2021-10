Jaxaay : Ce qu’on sait de l’étudiant qui s’est suicidé

Vers 2 heures du matin, Ibrahima Diouf, un étudiant de 24 ans, a été retrouvé pendu à un arbre devant son domicile à Jaxaay 2.

Le défunt était un étudiant de l’université Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, il y était inscrit en sciences sociales. D’après les derniers recoupements, avant de prendre le dernier dîner qu’il a partagé avec sa famille, il a demandé pardon à sa mère et à ses frères. D’après l’observateur la victime avait passé sa journée à inviter ses proches à revenir à Dieu et à la religion peu de temps avant de passer à l’action. Il a commencé à s’excuser et à se repentir auprès de sa mère. Puis il a offert du couscous et du lait caillé aux passants. Après le dîner de famille, il a eu un bref entretien avec son cousin avant de se retirer. Au milieu de la nuit, on a découvert peu après qu’il avait mis fin à ses jours dans la rue, pendu à un arbre.