En marge du 7ème congrès des femmes, la Jama’ atou Ibadou Rahmane s’est réunie à Thiès ce dimanche pour faire le bilan durant les années d’existence de cette association islamique et ouvrir des perspectives pour les années à venir.

Jama’ atou Ibadou Rahmane Rahmane en conclave à Thiès

Cette rencontre a vu la participation des membres des 36 sections venus des quatorze ( 14 ) régions du Sénégal. Plusieurs experts ont pris part à cet événement religieux pour débattre sur plusieurs sujets à savoir : L’éthique, la complémentarité et l’évolution des institutions islamiques, la transversalité et la pluralité du contrôle des institutions islamiques et l’exemplarité et les finalités de la sanction dans les institutions islamiques.

Ainsi, le thème de cette septième édition portait sur : « Plus d’engagement et de résilience pour une société d’éthique et de paix » .