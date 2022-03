Du nouveau dans l’affaire du conducteur de moto Jakarta qui a été poignardé à mort, dimanche dernier, pour un téléphone portable, au quartier Médine de Tivaouane. Selon des sources de Seneweb, le présumé tueur, A. Dramé, vient d’être présenté ce mercredi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thiès, pour meurtre.

Le crime commis sur le conducteur de moto Jakarta Dame Ndiaye ne sera pas impuni. Ce jeune homme âgé de 20 ans a été poignardé à mort au quartier Médine de Tivaouane, dimanche dernier, par son collègue A. Dramé, au cours d’une bagarre.

Le présumé meurtrier a été interpellé la même nuit par les policiers du commissariat urbain de cette ville sainte. Selon des sources de Seneweb proches du dossier, le mis en cause, qui avait reconnu les faits sur procès-verbal, vient d’être présenté ce mercredi au procureur de Thiès pour meurtre.

Tout serait parti d’une dispute opposant la victime Dame Ndiaye à l’un de ses collègues « jakartaman » au cours de l’habillage d’une moto. C’est ainsi que le présumé meurtrier, A. Dramé, a pris la défense du belligérant de la victime. Ces derniers en sont finalement venus aux mains.

Selon des sources de Seneweb proches du dossier, A. Dramé a détruit le téléphone portable de son collègue Dame Ndiaye, au cours de leur altercation. Non content de cet acte de vandalisme, Dame Ndiaye s’est rendu au domicile de ce jeune homme âgé de 23 ans pour se plaindre auprès de ses parents. C’est sur ces entrefaites que A. Dramé a retrouvé Dame Ndiaye dans la concession pour lui planter un coup de couteau.

Blessé par l’arme blanche, Dame Ndiaye, âgé de 20 ans, a couru pour rentrer à son domicile. Mais il a fini sa course au niveau du terrain de football situé au quartier Médine.

Gisant dans une mare de sang, la victime luttait contre la mort jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers. Il a succombé à ses blessures au cours de son évacuation à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Informés de ce drame dans la nuit du dimanche vers 22 h, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane ont rappliqué sur les lieux du crime avant de procéder à l’interpellation du présumé meurtrier.

Ce que révèle le certificat de genre de mort



Dans leur souci d’élucider cette affaire, les hommes du commissaire Younouss Diédhiou ont réquisitionné les services d’un médecin. Après examen, la blouse blanche a constaté « une plaie d’une profondeur de 10 centimètres sous l’omoplate. Dame Ndiaye est décédé des suites de sa blessure », lit-on dans le certificat de genre de mort.

Seneweb