« j’ informe l’opinion que je ne serai pas présent à la levée du corps de mon cousin Alioune Badara Niang » Dixit Idrissa Seck En application des gestes barrières et de la règle concernant la non-participation à tout rassemblement de plus de 10 personnes, j’ informe l’opinion que je ne serai pas présent à la levée du corps de mon cousin Alioune Badara Niang prévue demain à l’hôpital principal.

Je renouvelle mon appel aux populations sénégalaises à observer les mêmes règles pour augmenter nos chances de vaincre la pandémie qui réapparaît même dans des pays qui croyaient avoir pourtant réussi à la maîtriser. Je comprends l’immense vent de tristesse et de compassion qu’a soulevé le rappel à Dieu de Badara auprès de ses amis et compagnons d’ici et de l’extérieur comme en attestent les prières et témoignages reçus dont ceux émouvants des compagnons de Ben Bella, du Professeur Abdoulaye Bathily, de ses fils Doudou et Karim Wade, de son fils Ameth Saloum Dieng et de tant d’autres.

À tous je renouvelle mes condoléances et mesure leur peine qui n’est pas moindre que la mienne. Qu’Il Plaise à Allah d’Agreer et de Récompenser leur soutien devant cette douloureuse épreuve. Qu’Il Lui Plaise aussi d’Envelopper dans Son Pardon et Sa Miséricorde, mon cousin, ami et presque père Badara.

Merci à tous Fait à Dakar le 04 Août 2020

Idrissa Seck Ancien Premier Ministre President du Parti Rewmi