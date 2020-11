La Coopération italienne distribue de la farine infantile pour lutter contre la malnutrition au Sénégal

La Coopération italienne remet de la farine infantile produite dans le cadre du programme « Plasepri/Pasped » pour lutter contre la malnutrition au Sénégal

La Coopération italienne a remis, ce jour, de la farine infantile produite dans le cadre du programme « Plasepri/Pasped ».

La cérémonie s’est déroulée dans la commune de Thiès Ouest en présence de Marina Palombaro, Coordinatrice PASPED/Coopération italienne (AICS), de Stéphane Devaux, Chef d’équipe Emploi et Croissance inclusive à la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, d’Alioune Sow, Maire de Thiès Ouest, d’Auguste Mory Tall, président CLP site nutrition Grand Thiès, ainsi que d’Awa Thiandioum, Représentante des entreprises bénéficiaires des « primes en urgence », productrices de farine infantile, et d’acteurs communautaires .

Les entreprises bénéficiaires du Programme PLASEPRI/PASPED ont remis à la Cellule de Lutte contre la Malnutrition plus de sept tonnes de farine infantile enrichie destinée aux enfants de moins de cinq ans de six régions (Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis). Cette action se veut une réponse directe aux effets néfastes de la Covid-19 et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de prise en charge de la malnutrition au Sénégal et du soutien global apporté par la « Team Europe ».