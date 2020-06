Italie/Extorsion d’argent: Un sénégalais de 39 ans arrête

Les policiers de la station Piazza Dante ont arrêté le Sunugaalien Pape Matar Seck, âgé de 39 ans, en flagrant délit de tentative d’extorsion de fonds.Le 24 juin, un jeune de 21 ans, descendant la Via Luigi Sturzo a été attaqué par derrière par deux citoyens non européens non identifiés qui, après avoir volé son portefeuille, se sont enfuis. Cette nuit-là, après le vol, plusieurs badauds se sont rassemblés sur les lieux du crime, y compris Pape Matar, plus connu dans la zone sous le nom de Omar. D’ailleurs, il a profité du moment pour inviter la jeune victime à revenir le lendemain pour avoir des nouvelles sur ses agresseurs et une possible récupération de ses biens volés. Seulement, le lendemain matin, Omar, ne se présentant pas au rendez-vous, la victime et son père qui l’accompagnait, ont donc été contraints de contacter une prostituée … Lire la suite dans Vox populi