Italie : Deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue et faux papiers

C’est Les Échos qui vend la mèche dans sa parution de ce lundi. D’après le journal, deux Sénégalais, âgés respectivement de 32 et 40 ans, ont été arrêtés pour trafic de drogue et détention de faux papiers.

Le premier mis en cause est tombé avec 70 grammes de marijuana. L’autre Sénégalais est arrêté en possession de faux papiers d’identité. Les faits remontent au 10 juillet lors d’un contrôle de routine à Olbia