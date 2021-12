ISIF-PT Thiès : Un amphi de rentrée réussi

Après avoir déménagé dans de nouveaux locaux au quartier carrière, en face du terrain Diamano, et du cabinet de maitre Sidiki Kaba, l’institut Supérieur d’Ingénierie pour la Formation Professionnelle et Technique ISIF-PT a organisé ce samedi 04 décembre 2021 son amphi de rentrée.

Une tradition certes, comme cela se passe dans les établissements du supérieur, mais ici les exposés et interventions ont élevé l’activité à un niveau difficilement accessible pour une école privée.

En effet, après la leçon magistrale du Professeur Ousmane Guèye de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, MC CAMES, qui a porté sur le système LMD, complété par le professeur Ibrahima Ba, Maitre de conférence aussi, le Directeur des études M. Bassirou Seck a brillamment expliqué la nouvelle orientation de l’Institut et les nouvelles filières intégrées.

Intégration de formations de courte durée

A ce niveau, en dehors des fières comme le Génie pétrolier, QHSE (Qualité hygiène sécurité environnement), Informatique, Réseau Télécom etc, des formations de courte durée ont été intégrées.

Pour la direction générale, après la création du lycée privé d’orientation scientifique et technique, dirigé par Madame Sakho et Daour Sagna son Directeur des études qui vont présenter leurs premiers candidats officiels au Bac STEG et au Bac L2, l’objectif est de ne laisser personne en rade.

En entreprenariat, gestion de caisse, prise de parole en public, boulangerie pâtisserie, restauration etc. une formation qualifiante est garantie car comme le dit le Directeur Général Ibrahima Mbaye : « il faut avant tout assurer l’employabilité des étudiants ! »

A noter la présence de nombreuses autorités parmi lesquelles le Docteur Djibril Sarr, Président AND, M. Pape Amadou Sall, représentant du Maire Talla Sylla, M. Alioune Faye Directeur de l’hôpital Régional Ahmadou Sakhir Ndièguène, El hadji Mody Diouf membre du comité local du Dialogue social et du bureau national des parents d’élèves, le Notable et marabout Souleymane Sakho, l’Imam Maguèye Seck de Mbour 3 entre autres…