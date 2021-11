Investiture de Yves Lamine Ciss : Le Candidat de BBY en démonstration de Force à Mont Rolland

Le Candidat du BBY a montré toute sa force de frappe ce Samedi 13 Novembre 2021 à Mont Rolland. C’était lors de son investiture qui a battu le record de la mobilisation. Les Sympathisants et Alliés ont répondu présent pour témoigner du bilan positif du maire Yves Lamine Ciss. Sûr de sa victoire au soir du 22 Janvier 2022, YLC bande les muscles et promet une victoire éclatante à plus de 80%.

C’était dans la liesse d’une grande mobilisation que Daouda FAYE conseiller municipal de Rewmi et maître de cérémonie a annoncé l’investiture du Maire sortant Yves Lamine CISS, candidat choisi, par la coalition de BBY.

Pour le Maire Ciss socialiste allié, il dit «éprouver une grande joie d’être reconduit comme candidat de ce qu’il considère comme « la vraie grande Coalition BBY ». Il a saisi cette occasion pour remercier les responsables, pour ne citer qu’Aminata Mbengue NDIAYE, le Président Macky SALL et les populations, pour leur confiance renouvelée.

Le maire qui succéderait à lui-même reconnait cependant, que le choix de cette investiture est guidé par le choix des populations et prie Dieu qu’il soit à la hauteur. Entre autres considérations, cette distinction semble être la résultante de toutes les réalisations effectuées par l’équipe municipale, pour que Mont Rolland soit la meilleure des communes du Sénégal.

Toutefois, Yves Lamine CISS regrette la dissidence notée dans la coalition BBY et avait souhaité que les membres aillent ensemble aux élections. Néanmoins, il dit respecter le choix des dissidents et les invite à œuvrer pour une campagne apaisée et à sportivité, quelque soit l’issue des locales du 22 janvier 2022 qu’il compte remporter.Auparavant le rewmiste Daouda FAYE avait affirmé qu’ Antoine MBENGUE de l’Apr , mécontent du choix de l’actuel maire, a dressé une liste parallèle pour aller à l’assaut des 18 villages de la circonscription électorale.