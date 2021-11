Interpol : Un général ”tortionnaire” émirati nommé président de l’organisation

Du haut de ses 40 ans d’expérience à la tête des forces de police de son pays, le général Ahmed Naser Al-Raisi, inspecteur général du ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis, a été élu, ce jeudi à Istanbul, président Interpol. Bien que la présidence soit un poste honorifique (organisé par le Secrétaire général), le choix de l’organisation chargée de coordonner la police mondiale soulève plus d’une question. En effet, le général des Emirats Arabes Unis a été accusé d’avoir fait recours à la torture, et il aurait été la cible de plusieurs plaintes émanant de la France et de la Turquie.

Depuis l’annonce de sa candidature, des organisations de défense des droits de l’homme et des élus européens ont manifesté leur mécontentement et alerté Interpol. “Nous sommes profondément convaincus que l’élection du général Al-Raisi porterait atteinte à la mission et à la réputation d’Interpol et affecterait sérieusement la capacité de l’organisation à mener à bien sa mission”, lit-on dans une lettre écrite par 3 députés et adressée au président de la Commission européenne. , Ursula von der Lein.

Du point de vue parcours universitaire, Ahmed Naser Al-Raisi possède un background a en faire rougir beaucoup. Il est titulaire d’un doctorat de la London Metropolitan University, d’un MBA de l’université de Coventry et d’un diplôme de management de l’université de Cambridge.