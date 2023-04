« Intéressant »: le Kremlin réagit aux fuites du Pentagone

En commentant les affirmations concernant une implication de Moscou dans les fuites du Pentagone qualifiées d' »intéressantes », le porte-parole du Kremlin a signalé qu’accuser la Russie de tous les péchés du monde était une maladie généralisée.

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, s’est exprimé devant la presse au sujet des déclarations selon lesquelles la Russie serait impliquée dans les fuites du Pentagone.

« Non, je n’ai aucun commentaire à ce sujet. Nous savons tous qu’il s’agit d’une tendance à accuser toujours, à tout propos et pour n’importe quoi, la Russie, ainsi qu’à tout rejeter sur la Russie. Pour l’heure, c’est une maladie généralisée, c’est pourquoi il n’y a rien à commenter », a-t-il indiqué. M.Peskov a cependant jugé que ces documents ayant fuité sont suffisamment intéressants. « Tout le monde les étudie, analyse et discute largement », a-t-il détaillé.

Les fuites sur les réseaux sociaux de documents secrets concernant l’état des troupes ukrainiennes et les projets des États-Unis et de l’Otan de les renforcer font la une des médias depuis une semaine.

Le porte-parole du Kremlin avait déjà déclaré ne pas avoir de doutes quant à l’implication directe ou indirecte des États-Unis et de l’Otan dans le conflit en Ukraine.

